Für die Fans und Spieler des Fußball-Erstligisten RCD Mallorca blieb es am gestrigen Samstag spannend bis zur letzten Minute. Erst in der Verlängerung der zweiten Halbzeit erlöste Javi Llabrés seine Elf, die auswärts bei ihrem direkten Rivalen Villareal. In der 91. Minute glich er zum 1.1-Endstand aus und rettete seiner Mannschaft einen Tabellen-Punkt.

In der ersten Halbzeit hatten die Insel-Kicker äußerst schwach begonnen und waren die ganze Zeit über ihrem Gastgeber unterlegen, für die Alexander Sorloth in der 46. Minute – ebenfalls in der Verlängerung – das Führungstor zum 1:0 erzielte. Trainer Javier Aguirre räumte anschließend ein: „1:0 erschien mir noch wenig.” In der zweiten Spielhälfte drehte „RCD” dann zunehmend auf. Doch selbst Aguirre musste zugeben: „Es war kein Spiel mit vielen Chancen, aber es war ein Spiel mit viele Kampf und harter Arbeit.”

Im Vergleich zum vergangenen, 20. Spieltag rutschte Real Mallorca mit 20 Punkten auf den 15. Tabellenplatz ab und musste wegen des schlechteren Torverhältnisses den 14. Rang an Villareal abgeben, das ebenfalls 20 Punkte auf sich vereint. Das nächste Liga-Spiel bestreitet „RCD” am Samstag, 27. Januar, im heimischen Stadion gegen den Tabellenneunten Real Betis. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Während der Trainer Aguirre mit seine Elf einigermaßen zufrieden nach Mallorca zurückkehrte, fuhr Drittligist Atlético Baleares erneut eine Niederlage sein. In der Auswärtspartie gegen den Tabellenelften Real Murcia zeigte sich die Elf von Juanma Barrero schwach und ohne Kampfeswillen. Entsprechend einfach machte sie es ihren Gastgebern, die in der 29. Minute durch einen Treffer von Alberto González in Führung gingen und in der 42. Minute mit dem 2:0 von Isi Gómez den Endstand erzielten. Durch die erneute Schlappe ist Atlético Baleares mit 17 Punkten vom 16. auf den 17. Tabellenplatz zurückgerutscht und befindet sich weiter in der Abstiegszone. Am 21. Spieltag tritt die Mannschaft am Sonntag, 28. Januar, zu Hause gegen den Tabellenfünfzehnten Atlético Sanluqueño an. Die Partie beginnt um 12 Uhr.