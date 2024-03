Der Austragungsort des Profi-WTA-Turniers „Mallorca Championships“ ist um ein prominentes Ehrenmitglied reicher. Am Samstag verkündete Veranstalter und Geschäftsführer Edwin Weindorfer die „Verpflichtung“ der ehemaligen Nr. 1 im Damentennis, der Deutschen Angelique Kerber, als Ehrenmitlied des Santa Ponça Country Clubs.

Kerber, die zusammen mit ihrem Mann Franco Bianco einen Teil des Jahres in ihrem Insel-Domizil im Südwesten verbringt, arbeitet nach einer fast zwölfmonatigen Babypause derzeit an ihrem Comeback. Anfang des Jahres nahm die 36-Jährige bei den Australian Open erstmals wieder an einem großen Turnier teil, musste sich jedoch nach einem verlorenen Auftaktmatch gleich wieder verabschieden.

Im Santa Ponça Country Club ist man dennoch stolz, Angelique Kerber als Ehrenmitglied gewonnen zu haben. „Es ist einfach toll und eine Ehre für uns, sie bei uns zu haben“, erklärte Edwin Weindorfer im Rahmen der Verkündigung. Kerber hatte bis 2019 zweimal an dem damals noch für Damen ausgerichteten „Mallorca Open“ teilgenommen.

Kerber ist seit 2003 Profi-Spielerin. Ihre bisher größten Erfolge als Einzelspielerin sind die Siege bei den Australian Open und den US Open 2016 sowie in Wimbledon 2018. Zudem gewann sie bei den Olympischen Spielen 2016 die Silbermedaille. Nach dem Sieg bei den US Open wurde Kerber am 12. September 2016 als erste Deutsche nach Steffi Graf die Nr. 1 der Weltrangliste.