Der Reisekonzern TUI schnürt auf Mallorca wieder die Laufschuhe. So kehrt das Unternehmen in diesem Jahr als Titelsponsor des Palma Marathons zurück, dem nach Teilnehmerzahl mit Abstand größtem Sportevent auf der Insel. TUI hatte sich 2014 nach zehn Jahren von der Vertriebspartnerschaft des Marathons zurückgezogen.

Zur 20-jährigen Jubiläumsausgabe des Events sei TUI wieder an Bord, „als klares Bekenntnis zur intensiven Bindung an die Balearen, wo 2024 über 2 Millionen TUI-Gäste erwartet werden“, hieß es in einer Pressemitteilung von Montag (4.3.). Gleichzeitig führe das Unternehmen „einen neuen globalen Ansatz beim Sport-Sponsoring“ ein. Der Mallorca Marathon sei „Auftakt zu einer Serie von Lauf-Events, auch weitere Sportarten werden folgen“.

Der TUI Palma Mallorca Marathon, organisiert von Kumulus, findet am 20. Oktober 2024 statt. Die 42 km lange Strecke führt entlang des Küstenweges in der Nähe von Palma de Mallorca ins Stadtzentrum, wobei die Teilnehmer an wichtigen architektonischen Wahrzeichen wie der Kathedrale, La Llotja und Es Baluard vorbeikommen. Wem ein Marathon zu weit ist, der kann auch an einem Halbmarathon oder einer 9-km-Strecke teilnehmen. Zudem wird wieder ein buntes Rahmenprogramm geboten. TUI bietet Teilnehmern aus dem Ausland verschiedene Reisepakete zu dem Wettbewerb an. Informationen dazu gibt es auf der Webseite des Reiseveranstalters.

Weitere Info unter www.palmademallorcamarathon.com