Am 6. April spielt Inselclub Real Mallorca im Finale der spanischen Copa del Rey (vergleichbar mit dem DFB-Pokal) in Sevilla gegen Athletic Bilbao. Der Einzug ins Cup-Endspiel ist der größte Erfolg des Vereins seit 21 Jahren, nachdem er 2003 eben diesen Königspokal gewonnen hatte. Die gesamte Insel ist deshalb elektrisiert und fiebert dem Spiel entgegen.

Bereits an diesem Donnerstag hat Real Mallorca bekannt gegeben, über nahezu 20.700 Eintrittskarten zu verfügen. 6500 von diesen sollen in den kommenden Tagen über unterschiedliche Kanäle in den Verkauf gehen. Dabei werden Rekordpreise zwischen 200 und 660 Euro aufgerufen.

Übrigens: Real Mallorca feierte am vergangenen Dienstag Geburtstag. Und die "Roten" kündigten an, alles daranzusetzen, um die "größte mallorquinische Reise" in ihrer 108-jährigen Geschichte wahrzumachen. Der Klub meldete, er habe “seit der Qualifikation für das Finale hart daran gearbeitet, Flugzeug- und Schiffsplätze für die Überfahrt der größtmöglichen Anzahl mallorquinischer Fans zu mobilisieren", um beim größten Spiel des Jahres von vielen Fans begleitet zu sein.

Gleichzeitig hat die Fangruppe “Moviment Mallorquinista” weitere 800 preiswerte Plätze für die Anreise mit dem Schiff zum Finale angeboten. Das neue Angebot umfasst die Reise per Fähre sowie den anschließenden Bustransfer von Hafen in Valencia bis nach Sevilla (gute sieben Stunden Fahrt) und wieder zurück zum Preis von 165 Euro.