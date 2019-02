Briten-Flüge trotz möglichen Chaos-Brexits gesichert

Britische Mallorca-Fans können anders als befürchtet in diesem Sommer auch dann unkompliziert auf die Insel, wenn es zu einem unkontrollierten Austritt des Landes aus der EU kommen sollte. Die Regierung in London will die Staatengemeinschaft auf jeden Fall am 29. März verlassen.

Die Entwarnung für britische Mallorca-Gäste liegt an einer Einigung durch EU-Unterhändler auf Notfallmaßnahmen. Die erlauben es britischen Airlines, ihre Flugverbindungen mit den 27 EU-Staaten befristet aufrecht zu erhalten. Bis zu sieben Monate sollen sie die Verbindungen weiter bedienen dürfen. Eigentlich dürfen in der EU nur Airlines fliegen, die mehrheitlich im Besitz von Eigentümern aus dem Europäischen Wirtschaftsraum sind.