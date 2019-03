Bauarbeiten in Cala Millor machen Unternehmer wütend

Angekündigte Bauarbeiten am Tourismusbüro von Cala Millor im Osten von Mallorca, die bis in die Hochsaison hinein dauern sollen, bringen Gewerbetreibende zur Weißglut. Die Unternehmer wollen sich deswegen mit dem zuständigen Bürgermeister der Gemeinde Son Servera treffen. Es könne nicht angehen, dass dies direkt am Strand mitten in den Sommermonaten geschehe.

Cala Millor ist wegen des Traumstrandes eines der wichtigsten Ziele vor allem von deutschen Touristen.