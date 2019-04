Mallorcas Hotels an Ostern besser ausgelastet als 2018

Mallorcas Hotelier-Verband Fehm rechnet mit einer deutlich besseren Auslastung der Insel-Hotels während der anstehenden Semana Santa (18 bis 22 April) als im vergangenen Jahr. 79 Prozent der Zimmer seien in den zu 84 Prozent geöffneten Herbergen bereits reserviert, hieß es am Freitag. Im vergangenen Jahr waren nur 69 Prozent der Hotels an den Ostertagen ausgelastet. Und damals hatten nur 54 Prozent der Hotels bereits geöffnet.

Besonders gut besucht werden Camp de Mar und Andratx mit 94 Prozent sein. Auch Playa de Muro und Can Paicafort brauchen sich mit 92 Prozent nicht zu verstecken. An der Playa de Palma liegt die Quote dagegen bei lediglich bei 74 Prozent, was vielleicht an den umfangreichen Bauarbeiten dort liegt.