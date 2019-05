Klostergebäude von Lloret soll teilweise Luxushotel werden

Die Gemeinde Lloret de Vistalegre denkt darüber nach, das ehemalige Franziskanerinnen-Kloster teilweise in ein Luxushotel umzufunktionieren. Man überlege, einige wenige Zimmer dort einzurichten. Die Gemeinde plant auch, ein Restaurant dort zu schaffen.

Auch ein Parador Nacional wäre möglich, so Bürgermeister Antoni Bennassar. Paradores zeichnen sich in Spanien durch viel Luxus in emblematischen alten Gebäuden aus.

Das Klostergebäude in Lloret besteht zum Teil aus Ruinen. Andere Teile werden kulturell genutzt und weitere müssen renoviert werden.