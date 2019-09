Im Hotel Cort in Palma sind jetzt Hunde erlaubt

Mit Mops, Dackel und Co. Palma erkunden: Das Designhotel Cort im Zentrum Palmas heißt ab sofort Hunde willkommen. Bisher waren Vierbeiner lediglich im Restaurant und auf der Terrasse des Vier-Sterne-Superior-Hotels erlaubt, nun erweitert das Haus die tierische Gastfreundschaft auf die Zimmer, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Hotel Cort am Rathausplatz in Palma verfügt über 14 Suiten und zwei Doppelzimmer. Hunde können kostenfrei mitgebracht werden. Körbchen und Futternapf werden gestellt, zur Begrüßung gibt es ein Leckerli.

Direktor Sven Rasch und seinen Mitarbeitern liegen die Vierbeiner auch in ihrer Freizeit am Herzen. „Wir gehen ehrenamtlich mit Hunden aus dem Tierheim spazieren und helfen, sie an ein neues Zuhause zu vermitteln“, erzählt der Dresdner. Zudem nimmt das Cort-Team an Benefiz-Events wie dem Port Adriano Doggy Race teil und spendet regelmäßig an Tierschutz-Organisationen auf Mallorca. (cls)