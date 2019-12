TV-Tipp: Mit dem High-Speed-Zug durch Spanien

Die Münchner Pianistin Larissa Richter reist nach Mallorca, um zwei nicht alltägliche Konzerte zu geben. Am Samstag, 7. Dezember, kommen Yogis auf ihre Kosten.In der Finca Can Mirlo in Llubí (Ma-3500, km 5,4) wirken Larissa Richter und YogalehrerinDanae Borsani zusammen bei Healing Yoga mit Pianomusik. Los geht die Yogastunde um 10.30 Uhr. Der Eintritt kostet