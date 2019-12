Italiens größter Oceanliner "Costa Smeralda" kommt

Ein neues riesiges Kreuzfahrtschiff wird den Hafen von Palma de Mallorca am Dienstag, 24. Dezember, dem Heiligen Abend, ansteuern. Es handelt sich nach Angaben der Hafenbehörde um die "Costa Smeralda" der gleichnamigen italienischen Reederei.

Das 337 Meter lange Schiff lief am Donnerstag, 5. Dezember, vom Stapel und bietet 6554 Passagieren Platz. Es wird anders als die herkömmlichen Kreuzfahrtriesen mit Flüssiggas angetrieben. Es ist nunmehr das größte italienische Kreuzfahrtschiff.

Die Jungernfahrt macht zunächst am 18. Dezember in Barcelona Station. Dann geht es nach Savona, Marseille, Civitavecchia, La Spezia und Palma. (it)