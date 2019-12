Schiff bleibt in Palma: Auch zweite Aida-Mira-Reise abgesagt

Die Probleme sind offenbar noch größer als erwartet. Die Aida-Mira bleibt noch länger im Hafen von Mallorcas Metropole Palma. Auch die zweite Reise wurde abgesagt. Das berichten deutsche Medien übereinstimmend.

Die Aida-Mira war am Samstag von Top-Model Franziska Knuppe in mallorquinischen Gewässern getauft worden und sollte am Sonntag zu einer ersten kurzen Kreuzfahrt ablegen. Doch dazu kam es nicht, weil der Umbau des Oceanliners, der seit 1999 auf den Weltmeeren unterwegs ist und zuletzt den Namen Costa neoRiviera trug, offenbar nicht ganz fertig geworden war.

Es hieß, dass die erste Reise gecancelt sei und das Schiff am Mittwoch, 4. Dezember, Richtung Südafrika aufbrechen solle. Am 23. Dezember wollte man in Kapstadt eintreffen. Diese Reise wurde den Berichten zufolge abgesagt.

Die Reederei wolle die Zeit nutzen, alle noch anfallenden Arbeiten abzuschließen, heißt es. Wie lange genau die Aida-Mira noch in Palma bleiben wird, ist nicht bekannt.