Deutscher Verband DRV begrüßt "Anti-Sauf-Gesetz"

Der deutsche Reisebüroverband DRV sieht das Dekret der balearischen Landesregierung gegen Alkoholexzesse positiv. Alles, was dazu beiträgt, das Image eines Ziels zu verbessern, sei sinnvoll, zitierte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora Vertreter dieser Organisation auf der Tourismusmesse Fitur in Madrid. Ähnlich äußerten sich Emissäre des britischen Verbandes Abta.

Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela kündigte an, sich in Kürze mit Vertretern der deutschen und britischen Reiseveranstalterbranche zu treffen, um ihnen das Dekret genauer näherzubringen.

Kern des Dekrets, dass zunächst an der Playa de Palma und Magaluf sowie in Sant Antoni de Portmany auf Ibiza gilt, ist ein komplettes Verbot von Angeboten wie "Happy Hour", "2 für 1" oder "All you can Drink". Ebenfalls limitiert wird der Ausschank von Alkohol im Rahmen von All-Inclusive-Reisen. (it)