Neue Details zum "Anti-Sauf-Gesetz" auf Mallorca

Zum "Anti-Sauf-Gesetz" auf Mallorca sind nun neue Details bekanntgeworden, nachdem die Balearen-Regierung das Regelwerk am Donnerstag im Landesgesetzblatt veröffentlicht hat. Demnach wird der Verbotskatalog, der unter anderem hohe Strafen für Trinkexzesse und "Balconing" vorsieht, mehrere Tausend Hotels und Gastronomie-Betriebe an den Feiermeilen Playa de Palma und Magaluf betreffen.

Kern des Dekrets, dass zunächst in diesen beiden Party-Zonen sowie in Sant Antoni de Portmany auf Ibiza gilt, ist ein komplettes Verbot von Angeboten wie "Happy Hour", "2 für 1" oder "All you can Drink".

Ebenfalls limitiert wird der Ausschank von Alkohol im Rahmen von All-Inclusive-Reisen. Hotels dürfen demnach nur noch maximal drei alkoholische Getränke por Person zu jeder Hauptmahlzeit, also zum Mittag- beziehungsweise Abendessen anbieten.

Ausgenommen von diesen Regelungen werden Veranstaltungen wie Kongresse und Tagungen sowie private Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Geburtstage oder Taufen (ab einer Zahl von mindestens 20 Gästen).

Da es sich bei dem neuen Gesetz um ein Regelwerk der Landesregierung handelt, soll erstmals nicht nur die Lokal- sondern auch die Nationalpolizei und die Guardia Civil die Einhaltung der Regeln kontrollieren.