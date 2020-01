Mega-Kreuzfahrtschiff Costa Smeralda offiziell vorgestellt

Das Mega-Kreuzfahrtschiff "Costa Smeralda" ist auf Mallorca offiziell präsentiert worden. Das mit Flüssiggas (LNG) betriebene Schiff des italienischen Herstellers Costa Cruciere hatte bereits an Heiligabend erstmals den Hafen von Palma angesteuert, am Dienstag wurde sie hier offiziell vorgestellt.

Der in Finnland gebaute Kreuzfahrtgigant hat eine Kapazität von 6554 Passagieren und gehört in gleicher Bauweise wie etwa die AIDA nova zur Helios-Klasse. Die 185.000 Tonnen, 337 Meter Länge und 42 Meter Breite des Schiffs verteilen sich auf insgesamt 20 Decks.

Am Dienstag kam sie mit 5400 internationalen Passagieren in Palma an, laut der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora waren hauptsächlich Chinesen an Bord. Der Zwischenstopp in Palma auf dem Weg durchs Mittelmeer über Marseille, Barcelona und etwa Cagliari in Italien wurde mit der traditionellen Übergabe der Willkommensplakette "Metopa" durch Palmas Hafenbehörde an den Kapitän des Schiffes, Massimo Garbarino, gefeiert.

Insgesamt wird die "Costa Smeralda" in diesem Jahr mehr als 300.000 Touristen nach Mallorca bringen und wird immer dienstags erwartet. An Bord befinden sich Besonderheiten wie ein Museum, das sich italienischem Design widmet und Mode, Möbel und Fahrzeuge der vergangenen 80 Jahre.

Für den Komfort der Gäste gibt es zudem eine breite Vielfalt an Themenrestaurants und allerlei Angebote, die das mediterrane Flair widerspiegeln sollen, zum Beispiel einen Schokoladenladen, einen Weinkeller und eine Eisdiele. (dise)