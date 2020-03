Oceanliner voller Italiener legt in Palma an

Das Kreuzfahrtschiff "Costa Smeralda" zumeist mit Italienern an Bord hat am Dienstag in Palma de Mallorca festgemacht. Wegen der vielen Corona-Fälle befindet sich der Stiefelstaat derzeit als Ganzer in Quarantäne.

Die meisten Passagiere besuchten die Stadt gegen Mittag in Gruppen. Die Epidemie war nach Angaben von Gästen nur ein Rand-Thema. Beim Betreten und Verlassen des Schiffs sei jedem Passagier die Temperatur gemessen worden und man habe sich die Hände waschen müssen, so eine Passagierin zur MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Nur wenige Menschen trugen Masken.

Andere Passagiere äußerten, dass in den Bord-Restaurants das Essen besonders geschützt werde, in den Aufzügen könne man sich mit Gels die Hände desinfizieren. (it)