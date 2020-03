BisbaldMallorca: Tourismus-Stiftung verbreitet Video

Mit einem neuen Video macht die dem Inselrat von Mallorca zugeordnete Stiftung "Mallorca Turisme" den deutschsprachigen Insel-Freunden Mut, nach der Coronakrise wieder auf ihre Lieblingsinsel zu kommen. Der Film kommt als flippiges Whatsapp-Gespräch mit unterlegten Strandfotos daher, sein Motto ist "Bis bald Mallorca".

Wenn man jetzt wegen dem Virus zu Hause bleibe, werde man bald wieder verreisen können, heißt es in dem Dialog zwischen der Insel und einem fiktiven Fan unter anderem. Und: "Wir schaffen das schon."

Die Stiftung bittet die User des 32-Sekunden-Hoffnungsvideos, es in den sozialen Netzwerken so oft wie möglich weiterzuverbreiten. (it)

https://youtu.be/g3r9oLfhkvU