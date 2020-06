Die Liegen am Strand von Alcúdia stehen schon bereit

Am Strand von Alcúdia im Norden von Mallorca sind die Liegen an den Stränden bereits aufgestellt worden. Zum Beginn der Deeskalations-Phase 3 voraussichtlich am 8. Juni dürfen sie dann inklusive Sonnenschirme an Besucher vermietet werden.

Die Gemeinde wies darauf hin, die Liegen bereits desinfiziert zu haben und dies kurz vor Beginn der Phase noch einmal tun zu wollen.

An dem für Mitte Juni geplanten Pilotprojekt mit deutschen Touristen auf Mallorca soll auch mindestens ein Hotel in Alcúdia teilnehmen. (it)