Britische Reiseveranstalter bieten bereits Party-Pakete für Magaluf an

Trotz der noch lange nicht ausgestandenen Coronakrise werben im Internet Anbieter für Sauftourismus in Magaluf im Südwesten von Mallorca. Britische Firmen wie Party Hard Travel oder Love Holidays machen ihren Landsleuten das seit Jahren übliche Programm für 100 Euro pro Nacht zuzüglich Kosten fürs sonstige Vergnügen schmackhaft.

Zwar wurden für dieses Jahr von der Regionalregierung Alkohol-Angebote im großen Stil verboten, aber in dem Vergnügungsareal für englischsprachige Youngster werden Anordnungen von Politikern traditionell ignoriert.

In Magaluf dürfte es, sollten britische Touristen in überschaubarer Zahl überhaupt dieses Jahr nach Mallorca kommen, besonders in Punta Ballena problematisch werden, was die Einhaltung von Coronaregeln anbelangt. (it)