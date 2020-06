Mallorca Pilotprojekt positiv für weitere Hotelbuchungen

Das Pilotprojekt erfährt eine positive Resonanz, die auf den weiteren Tourismussektor der Balearen einen guten „Rebound-Effekt“ hat. Der Verband der Hotels der Balearen (ACH) und der Unternehmerverband Mallorcas (Fehm) sieht in dem positiven Feedback des Pilotprojekts für Mallorca, das am kommenden Montag (15.6.) beginnt und bis zum 29. Juni dauert, die Chance, dass auch weitere Hotels ab Ende Juni öffnen werden, die zuvor überlegt hatten, die Saison 2020 „auszulassen“.

Der Balearische Arbeits- und Tourismusminister, Iago Negueruela sieht eine weitere positive Entwicklung im Rahmen des Pilotprojekts. „Sichere Flugkorridore werden errichtet.“

Nach monatelangen negativen Aussichten zeigten sich Reiseveranstalter und mallorquinische Hoteliers optimistischer gestimmt. Man könne nun mit einer 25-prozentigen Auslastung des Vorjahres für Juli, August und September dieses Jahr rechnen.

Mallorca präsentiere sich diesen Sommer als ein „anderes Mallorca“, so der CEO der Tui-Gruppe, Fritz Joussen. Die Wasserqualität sei vergleichsweise besser. Auch der Service werde wieder an frühere Zeiten erinnern, so Joussen. (dk)