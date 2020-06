Das sind die von der Regierung autorisierten Mallorca-Flüge

Die Zahl der im Rahmen des Pilotprojekts geplanten Flüge steht fest: Insgesamt werden 47 Flüge von verschiedenen deutschen Flughäfen aus Richtung Balearen starten. 39 mit Ziel Mallorca, sieben nach Ibiza und ein geplanter Flug nach Mahón, auf Menorca. Die am Montag eintreffenden Flüge starten in Frankfurt und Düsseldorf, wie MM bereits berichtete. Am Mittwoch, dem 17. Juni landet das erste Flugzeug auf Ibiza, Startflughafen ist Düsseldorf.

Eine komplette Liste der autorisierten Flüge finden Sie am Ende des Artikels

Die Balearen-Regierung hatte am vergangenen Mittwoch erklärt, dass die Flüge im Zusammenhang mit dem touristischen Pilotprojekt von ihr autorisiert sein müssen. Jetzt erkennt die die Regionalregierung ein gewisses „Ungleichgewicht“ zwischen den einzelnen Baleareninseln an. Der Hauptmarkt der deutschen Urlauber liegt auf Mallorca, man werde aber versuchen, für ein stärkeres Gleichgewicht an Flügen zwischen den Inseln zu sorgen.

Voraussetzung für die Einreise ist eine niedrige Infektionsrate in der Herkunftsregion der Touristen. Diese muss pro 100.000 Einwohner in sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter neun gelegen haben. Der Reisende muss zudem in Deutschland gemeldet sein.

Weiter müssen die Touristen ein Hin- und Rückflugticket bei der Einreise vorweisen, sowie die Bestätigung einer Unterkunftsbuchung auf den Balearen, die mindestens fünf Nächte betragen muss. Die sogenannten „sicheren Korridore“ beziehen sich auf Flugrouten zwischen Flughäfen, die für eine Notfallbetreuung der öffentlichen Gesundheit ausreichend ausgestattet sind. Die teilnehmenden Fluggesellschaften sowie Flughäfen in Deutschland müssen Teil des Programms zur Überwachung der Protokolle im Rahmen von Covid-19 sein.

Bei den Fluggesellschaften bedeutet dies eine genaue Angabe der maximalen Sitze, die täglich verkauft werden, sowie das Aushändigen der Fragebögen an die Passagiere, die eine Rückverfolgung im Falle einer Infektion lückenlos erlauben. Diese sogenannte „Passenger Location Card“ sollen die Passagiere bei Ankunft auf den Balearen mit sich führen. Diese wird bei Ankunft am Flughafen vom dortigen Personal überprüft.

Das sind die autorisierten Flüge, mit denen Pauschalurlauber und Zweithausbesitzer ab Montag auf die Insel kommen können