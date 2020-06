Beifallssturm für deutsche Urlauber auch in Alcúdia

Im Hotel Alcúdia Garden sind die ersten vier deutschen Touristen am Montag euphorisch empfangen worden. Der erste Check-in an der Rezeption wurde laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" feierlich unter Beifallsstürmen der Mitarbeiter über die Bühne gebracht.

Auch Champagner wurde gereicht. Der Reporter des Blattes fühlte sich dabei an Willkommensszenen in den 60er-Jahren erinnert, als die ersten deutschen Pauschalurlauber auf Mallorca sogar mit Bal-de-bot-Tanzeinlagen begrüßt worden waren.

Anwesend waren in Alcúdia wie auch in den am Pilotprojekt teilnehmenden Hotels an der Playa de Palma zahlreiche Journalisten, als der Minibus des Tui-Konzerns vom Inselflughafen am Mittag eintraf. Das Hotel Alcúdia Garden ist das einzige in der Gegend, das die ersten ausländischen Urlauber nach der Coronakrise aufnehmen darf.

Das touristische Pilotprojekt war am Montag gestartet worden und ist das erste in ganz Spanien. (it)