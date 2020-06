Alltours zieht Start der Reisesaison auf Mallorca vor

Der mit Mallorca seit Jahrzehnten sehr verbundene deutsche Reisekonzern geht bei Reisen auf die Insel und zu anderen europäischen Zielen schon früher als geplant in die Vollen. Bereits ab dem 26. Juni und damit rechtzeitig zum Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen können die Gäste buchen.



Flüge auch nach Mallorca starten ab diesem Datum laut einer Pressemiteilung bundesweit ab allen großen deutschen Flughäfen. Die Preise bewegen sich den Angaben zufolge auf einem etwas niedrigeren Niveau als 2019.



Um den nötigen Abstand einhalten zu können, werden die von Alltours mit Gästen bestückten Hotels nicht vollständig belegt sein. Für den Sport-, Fitness-, Sauna-und Wellness-Besuch müssen feste Zeiten gebucht werden. Die Kinderbetreuung findet in kleineren Gruppen und vorwiegend an der frischen Luft statt. In den Restaurants stehen die Tische mit ausreichend Platz voneinander entfernt.

Alltours macht sich mit seiner Entscheidung die Vorziehung der Grenzöffnung in Spanien auf den 21. Juni zunutze. (it)