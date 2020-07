Zahl der Flüge nach Mallorca innerhalb eines Tages mehr als verdoppelt

Auf dem Flughafen von Palma de Mallorca werden im Juli und August doppelt so viele Jets landen und starten wie in der vergangenen Woche nach dem Ende des Alarmzustands. Und nicht nur das: Innerhalb eines Tages geht es bereits steil nach oben: Waren es am Dienstag lediglich 85 Verbindungen, so sind für Mittwoch schon 210 eingeplant, wie die Betreibergesellschaft Aena mitteilte. 144 dieser Flüge kommen aus dem Ausland, und das vor allem aus Deutschland.

Das liegt daran, dass die Fluggesellschaften ursprünglich damit gerechnet hatten, dass die Grenzen erst wieder am 1. Juli geöffnet werden und nicht wie erst später von der Zentralregierung mitgeteilt zum 21. Juni.

Im Durchschnitt werden pro Tag im Juli den Angaben zufolge 250 Verbindungen erwartet, im August werden es sogar 300 sein. Das liegt auch daran, dass wegen des Wegfalls der Quarantäne wieder Flüge aus Großbritannien landen werden. Doch verglichen mit 2019 liegt die Zahl der Flüge in diesem Sommer deutlich darunter, wie es weiter hieß.

Was den Bus-Transport der Touristen anbelangt, so rechnet der zuständige Verband "Febt" mit einer Reaktivierung nicht vor dem 20. Juli. Man sei sich bewusst, dass sich alles von einer Woche zur anderen verändern könne und werde entsprechend handeln, hieß es. (it)