Schon 3000 Flüge auf Airport von Mallorca im Juli gezählt

In den ersten zwölf Juli-Tagen sind auf dem Flughafen von Mallorca in etwa 500.000 Passagiere angekommen und abgeflogen. Diese Zahl nannte am Sonntag die Betreibergesellschaft Aena. Rund 3000 Flüge wurden bislang gezählt. Nach einer Prognose wird für den Gesamt-Monat mit 1,2 Millionen Gästen gerechnet, erheblich weniger als im gleichen Vorjahresmonat.

Seit der Öffnung der Grenzen am 21. Juni nahm den Angaben zufolge der Flugverkahr auf Son Sant Joan um 164 Prozent zu, mehr als etwa in Barcelona oder Málaga, aber weniger als auf Ibiza. Was die Fluglinien angeht, so startete Ryanair mit einem Plus von 328 Prozent durch, bei Vueling waren es 300 Prozent, bei Easyjet sogar 339 Prozent und bei Eurowings 123 Prozent.

Was das vergangenen Wochenende anbelangt, so wurden auf Mallorca 974 Jets registriert, mehr als in Madrid und Barcelona. Für August und September wird bei gleicher Corona-Lage mit steigenden Zahlen gerechnet. (it)