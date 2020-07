DER-Touristik: Neues Portal mit aktuellen Einreiseregeln auch für Mallorca

Angesichts sich ändernder Einreisebestimmungen hat der auch auf Mallorca aktive Reiseveranstalter DER Touristik ein Informationsportal eingerichtet, das jeden Tag aktualisiert wird.

Dort sind laut einer Pressemitteilung auch die wichtigsten Corona-Regeln erfasst. So ist beispielsweise vermerkt, wenn in einem Land bei der Einreise ein negativer Test vorgelegt werden muss oder so etwas vor Ort vorgenommen wird, wenn vorab ein digitales Formular ausgefüllt werden muss oder bei Einreise eine Fiebermessung erfolgt. Angegeben wird auch, wenn ein Reiseziel keine besonderen Auflagen oder Regelungen mehr für Urlauber vorsieht.



Mit dem neuen Service möchte die DER Touristik den Gästen ihres Leitveranstalters Dertour und seiner Schwestermarken ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen und Travelix Sicherheit bei der Planung ihres Urlaubs geben und ihren Reisebüropartnern die Beratung erleichtern. (it)