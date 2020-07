Deutscher Reiseverband begrüßt Schließung von Playa-Lokalen

Der Deutsche Reiseverband DRV hat sich zustimmend über die Entscheidung der Regionalregierung von Mallorca und den Nachbarinseln geäußert, sämtliche Lokale in der Bier- und der Schinkenstraße an der Playa de Palma zu schließen.

"Bei allem, was wir tun, hat Gesundheit oberste Priorität", hieß es in einem Presse-Statement. "Erst seit Kurzem ist Reisen überhaupt erst wieder möglich. Dies aber nur, wenn sich alle an die Regeln halten – zu Hause wie auch auf Reisen. Wir müssen alles daran setzen, die Freiheit des Reisens nicht durch eine zweite Corona-Welle zu gefährden. Wenn sich also Einzelne oder größere Gruppen, wie auf Mallorca gesehen, nicht an die Regeln halten, gefährden sie nicht nur die eigene Gesundheit und die ihrer Mitmenschen, sondern auch die Möglichkeit zu reisen. Das ist unverantwortlich und schlicht nicht akzeptabel."

Wegen coronabedingt zu großer Menschenansammlungen hatte die Regional-Regierung beschlossen, die Lokale in der beliebten Urlaubergegend für zwei Monate zu schließen. (it)