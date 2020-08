95 Prozent der Landhotels auf Mallorca haben geöffnet

In die Landhotels ("Agroturismos") auf Mallorca und den Nachbarinseln hat es trotz der Coronakrise dieses Jahr durchaus zahlreiche Gäste gezogen. Die Auslastung betrage derzeit 55 Prozent, sagte der Chef des zuständigen Verbandes, Miquel Artigues, in einem Interview.

Im vergangenen Jahr seien es 100 Prozent gewesen. Immerhin 95 Prozent der gesamten Häuser hätten in diesem Sommer geöffnet.

Den Angaben des Verbandsfunktionärs zufolge nächtigen im Augenblick vor allem Gäste von den Balearen dort. Festlandspanier und Ausländer nähmen die Angebote dieses Jahr coronabedingt nicht so stark an. Doch wenn ein Landhotel-Betreiber seine Anlage zu 20 Prozent vollbekommt, könne er schon Gewinn machen, so Miquel Artigues.

Angesichts der nicht so hohen Auslastung sind Preisnachlässe in Landhotels derzeit durchaus verhandelbar. (it)