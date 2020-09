Hotels auf Mallorca locken Kunden schon jetzt mit Rabattaktionen

Hotels auf Mallorca versuchen bereits während des langsam zu Ende gehenden Sommers ohne viele ausländische Touristen, Kunden mit Sonderangeboten zu ködern. Wer etwa bis zum Freitag, 18. September, bei Riu bucht, bekommt einen Preisnachlass von zehn Prozent konzediert. Aufenthalte können dort dann bis zum 31. Dezember 2021 reserviert werden. Stornierungen sind zu 100 Prozent kostenlos.

Auch die Kette Bahía Príncipe versucht Übernachtungsgäste mit Sonderangeboten in bestimmte Hotels zu locken: Im Viersterne-Hotel Coral Playa in Magaluf gibt es etwa derzeit All-Inclusive-Übernachtungen für 55 Euro pro Person, wenn man Resident auf der Insel ist. Ein weiteres Beispiel ist das Hotel Valldemossa, wo man etwa am Wochenende Brunch bis 12.30 Uhr zu sich nehmen kann.

Auch Tagesaufenthalte ohne Übernachtungen werden zunehmend angeboten.

In den vergangenen Jahren hatten die Hotels im Herbst ebenfalls immer mit Spezialangeboten geworben, doch diesmal wurden diese Aktionen angesichts der prekären Corona-Lage bereits im Spätsommer gestartet. (it)