DER Touristik kooperiert mit Lufthansa für Aufenthalte auf Mallorca

Der mit Mallorca seit Jahrzehnten eng verbundene Reisekonzern DER Touristik und Lufthansa haben für den Sommer 2021 eine Kooperation im Pauschalsegment vereinbart. 150.000 Plätze auf Lufthansa-Flügen stehen damit bei den Veranstaltermarken Dertour, ITS, Jahn Reisen und Meiers Weltreisen für Pauschalreisen zur Verfügung.

Buchbar sind Badeziele im Mittelmeer wie Mallorca sowie beliebte Destinationen auf der Langstrecke. Neben der Insel sind Kreta, Rhodos und Chalkidiki, aber auch Klassiker wie Gran Canaria und Madeira im Angebot. Auf der Fernstrecke werden unter anderem Pauschalangebote für die Malediven, die Dominikanische Republik und Kenia geschnürt.

Für Mallorca nannte DER-Touristik folgendes Preisbeispiel: Hotel Beverly Playa (Mittelklasse), 7 Nächte/DZ/Frühstück, inklusive Flug mit Lufthansa ab Frankfurt, pro Person ab 399 Euro (zum Beispiel am 22.10.2021 bei ITS). (it)