Deutlich bessere Hochsaison für Ferienvermieter als für Hotels auf Mallorca

Die Vermieter von Ferienimmobilien auf Mallorca haben die Coronakrise während der abgelaufenen Hochsaison erheblich besser überstanden als die Hotelbranche. Laut dem balearischen Statistikinstitut betrug der Einbruch 47,89 Prozent im August und 56 Prozent im Juli. Bei den Hotels waren es 77 bzw. 81,4 Prozent verglichen mit den gleichen Vorjahresmonaten.

Außerdem hat sich die Zahl der Urlauber, die sich für diese coronasicherere Alternative entschieden haben, deutlich erhöht. Waren es im August 2019 noch 13 Prozent gewesen, so erhöhte sich der Anteil auf 24 Prozent.

Bei dieser Entwicklung dürfte eine Rolle gespielt haben, dass ansteckungsverhindernde Abstände in diesem privateren Rahmen besser einzuhalten sind als in Hotels. (it)