Aida erstmals seit März wieder mit Schiff auf Mittelmeer unterwegs

Die auf Mallorca wohlbekannte Reederei Aida Cruises ist erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie im März wieder mit einem Schiff im Mittelmeer unterwegs. Am Samstagabend fuhr das Aida-Schiff "Aidablu" in Civitavecchia zu einer einwöchigen Kreuzfahrt in italienischen Gewässern aus. Weitere Stationen der Kreuzfahrt sind Palermo, Neapel und La Spezia.

Die Passagiere mussten einen negativen PCR-Test vorweisen, um mitfahren zu können. Bei Landgängen müssen sie in einer Gruppe zusammenbleiben.

Sämtliche spanische Häfen, darunter Mallorca, sind weiterhin für Kreuzfahrtschiffe gesperrt. Das Verbot gilt vorerst noch bis zum 31. Oktober. (it)