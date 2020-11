Reiseveranstalter DER Touristik bietet Kunden PCR-Tests an

Der mit Mallorca seit Jahrzehnten eng verbundene Reiseveranstalter DER Touristik weitet sein PCR-Testangebot deutlich aus. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Pilotphase in drei Filialen bieten nun alle der über 500 Reisebüros in ganz Deutschland solche Anticorona-Tests an.

Auch das Test-Angebot für ihre Veranstalterkunden hat die DER-Touristik ausgeweitet: Die PCR-Tests stehen allen Kunden von Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix zur Verfügung, deren gebuchtes Reiseziel bei Einreise den Nachweis eines negativen Testergebnisses erfordert. Dazu gehórt ab dem 23. November auch Spanien.

Die Kunden melden sich dazu mit ihrer Vorgangsnummer unter der E-Mail-Adresse coronaservice.touristik@labor-kneissler.de an und erhalten dann ein Test-Kit für die Probenahme zuhause, welche dann im kooperierenden Labor Kneißler ausgewertet wird. Die Kosten der PCR-Tests belaufen sich auf 129 Euro für einen Einzeltest für Alleinreisende und 199 Euro für einen Doppeltest für zwei Personen. Die Kosten des Tests tragen die Reisegäste. Das PCR-Testverfahren zum Nachweis einer Covid-19-Infektion erfüllt alle nationalen und internationalen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen.