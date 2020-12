Mallorca erhält touristisches Qualitätssiegel

Mallorca wird als erste touristische Destination in Europa ein Qualitätssiegel der Organisation für weltweiten Tourismus (World Tourism Organization) bekommen. Ausgezeichnet wird die Insel für ihren nachhaltigen, verantwortungsvollen und universell zugänglichen Fremdenverkehr.

Verliehen wurde die Auszeichnung an die balearische Stiftung "Fundació Mallorca Turisme". Die Präsidentin des Inselrats, Catalina Cladera, zeigte sich sehr zufrieden: "Dieses Zertifikat macht uns zum führenden Reiseziel Europas." Gültig ist das Siegel für die kommenden vier Jahre.

Mallorca ist in den europäischen Ländern wie Großbritannien und Deutschland vor allem wegen der Strände und dem mediterranen Klima beliebt. Nach Angaben der Organisation des weltweiten Tourismus konnte die Insel in den vergangenen Jahren aber auch in anderen Sektoren punkten, zum Beispiel mit felsigen Buchten wie Sa Calobra im Tramuntana-Gebirge. (cg)