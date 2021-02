Balearen wollen Impf-Reisepass als erste Region Spaniens einführen

Auf die Balearen und nach Mallorca sollen Urlauber vorraussichtlich von Mai an mit einem Impf-Reisepass kommen können. Das ist das Ergebnis eines Besuchs der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol mit Vertretern der Zentralregierung in Madrid. Sie bot an, die erste Region Spaniens zu sein, dieses neue Dokument einführt.

Damit soll der Tourismus auf den Inseln angekurbelt werden, sagte der Sprecher der balearischen Regierung Iago Negueruela. Gegen das Coronavirus Geimpfte bräuchten dadurch wohl keinen negativen Corona-Test mehr. Wer diesen Pass nicht besitzt, muss weiter einen negativen Corona-Test mitbringen.

Der Impfpass soll von der Europäischen Union genehmigt und mit ihr abgestimmt werden. Auch mit Großbritannien, das nicht mehr EU-Land ist, könnte solch ein Abkommen geschlossen werden. Ein Sprecher der balearischen Regierung sagte, dass mit diesem Vorhaben an den Erfolg des Pilotprojekts vor knapp einem Jahr eingeknüpft werden soll. Im Juni 2020 kamen deutsche Urlauber als Erstes mit autorisierten Flügen nach Mallorca. Eine Woche bevor, die Grenze komplett wieder geöffnet wurde. (ps)