Privatjet-Reisen nach Mallorca sollen erschwinglich werden

Mit dem Privatjet in den Urlaub auf Mallorca düsen? Ein neues Schweizer Unternehmen will das zu einem vernünftigen Preis anbieten und sich auf dem deutschen Markt etablieren.

Travelcooup Deluxe heißt der Reiseveranstalter, der sich einer Pressemitteilung zufolge auf die Fahne geschrieben hat, "Reisen in herausfordernden Zeiten wieder zum Erlebnis" zu machen. Man bietet Pauschalreisen mit dem Privatjet im Einzelplatzverkauf an. Die Trips sollen ab sofort buchbar sein.



Das Schweizer Reise-Start-up steuert im Sommerflugplan jeweils zweimal wöchentlich im Liniendienst ab Frankfurt, München und Düsseldorf Mallorca und Ibiza an. Zusätzlich gibt es ab München und Frankfurt zwei wöchentliche Rotationen nach Nizza. Ab der bayerischen Landeshauptstadt stehen darüber hinaus zwei wöchentliche Flüge nach Venedig auf dem Flugplan. Ab Zürich in der Schweiz bietet Travelcoup Deluxe ebenfalls Pauschalreisen mit Privatjets im Liniendienst nach Mallorca, Ibiza und Nizza sowie Amsterdam an.

"Der Privatjet ist der klare Gewinner der Krise, dementsprechend ambitioniert sind auch unsere Wachstumspläne: Wir wollen unsere Strecken und Frequenzen möglichst bereits im ersten Geschäftsjahr verdoppeln.“, so Travelcoup-Deluxe-CEO Niclas Seitz.



Maximal seien acht Fluggäste an Bord eines der Privatjets, was in den aktuellen Zeiten für ein zusätzliches Sicherheits- und Komfortgefühl sorge. Sieben Tage Mallorca ab München sollen laut Pressemitteilung inklusive Premium-Hotel, Flug im Privatjet mit Luxus-Catering und zwei Transfers beispielsweise ab 2320 Euro pro Person buchbar sein.