Tui-Chef verteidigt Urlaub auf Mallorca

Der Tui-Vorstandsvorsitzende Friedrich Joussen hat im Rahmen der digitalen Hauptversammlung des Touristikkonzerns Mallorca-Urlaub verteidigt.

Er wies am Donnerstag die Kritik an der Wiederaufnahme von Flügen auf die Insel in der Osterzeit zurück. Reisen müsse bei geringen Corona-Fallzahlen möglich sein. Außerdem könne von Partyurlaub auf Mallorca derzeit keine Rede sein. "Die Insel ist leer. Am Ballermann hat kein Laden auf", so Joussen.

Die Tui präsentierte sich bei der Hauptversammlung als ein Reisekonzern, der sicheren Urlaub in Corona-Zeiten ermöglichen will.

In Deutschland unterstützt das Unternehmen die Initiative der Fluggesellschaften und der deutschen Regierung, alle Reisenden während der Ostertage vor dem Rückflug nach Deutschland am Urlaubsort zu testen. Darüber hinaus werden besondere Vorkehrungen für den Osterreiseverkehr getroffen. Das Testen und das Impfen sei wichtig, um aus der Pandemie zu kommen und den Familien einen normalen Reisesommer ermöglichen zu können.

Der Reiseveranstalter appelliert zudem an die Gäste die geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln wie zu Hause, auch während der Anreise, auf dem Flug sowie am Urlaubsort einzuhalten. Alle aktuellen Urlaubsangebote seien auf Entspannung, Strandspaziergänge und das bewusste Erleben der Natur ausgerichtet. Die Tui-Sicherheits- und Hygiene-Programme am Urlaubsort hätten das gleiche hohe Niveau wie die Maßnahmen der Regierungen in den europäischen Quellmärkten, heißt es.

Insgesamt lägen die Buchungen für den Sommer 2021 bei der Tui konzernweit einschließlich Umbuchungen und Gutschein-Einlösungen unverändert auf einem „ermutigenden“ Niveau von 2,8 Millionen Gästen – allerdings damit um 60 Prozent unterhalb des vergleichbaren Stands für den Sommer 2019.