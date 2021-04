Billig-Flieger Ryanair verbindet bald Palma mit Turin

Auf Mallorca verkehrt der Billig-Flieger Ryanair in Zukunft zweimal wöchentlich zwischen der Inselhauptstadt Palma und der italienischen Metropole Turin. Das hat das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Die neue Verbindung ist Teil des aktuellen Sommerflugplans 2021. Nach Angaben der Billig-Airline soll so in erster Linie die Insel europaweit besser vernetzt werden. Ebenso trägt der Sommerfahrplan dazu bei, den Tourismus weiter anzukurbeln.

Das Unternehmen hatte angekündigt, im Zuge der neuen Route Sonderpreise bis Ende Oktober anzubieten. (cg)