Lässt Spanien bald Geimpfte ohne PCR-Test einreisen?

Die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, das geplante Corona-Impfzertifikat bis Ende Juni einzuführen. Nach Informationen der Berliner Zeitung Tagesspiegel müssen sich die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament in den kommenden Wochen noch über weitere Details einigen.

Mallorca: Ein Mitgliedsland kann trotz Impfzertifikat einen Test verlangen

Für von Deutschland nach Mallorca-Reisende steht die Frage im Raum, ob Spanien den bei der Einreise in das Land geforderten Corona-PCR-Test fallen lässt. Ein Mitgliedsstaat kann trotz Impfung und Vorlage des digitalen grünen Nachweises, wie die EU-Kommission das Zertifikat nennt, einen Corona-Test oder Quarantäne verlangen.

Das EU-Impfzertifikat soll im Juni kommen.

Für Spanien ist Deutschland Risikogebiet und wird es vermutlich auch noch einige Wochen bleiben – also vermutlich bis zum Beginn der touristischen Sommersaison. Die epidemologische Situation in Alemania ist kritisch, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 160. Auf den Balearen liegt sie bei rund 30.

Die spanische Tourismusministerin spricht von "freier Reise"

Doch es scheint, dass Spanien Geimpften das Privileg der freien Einreise einräumt. Der Tagesspiegel schreibt, dass besonders Urlaubsländer wie Griechenland, Malta, Portugal oder Spanien Einreisende von Quarantäne- und Testpflicht befreien wollen.

Die Impfungen gegen das Coronavirus schreiten in Spanien wie in Deutschland voran.

Dazu passen auch Aussagen von Tourismusministerin Reyes Maroto. Sie wird nicht müde zu betonen, dass Spanien eines der ersten Länder – wenn nicht gar das erste – sein möchte, das den Impfreisepass anwendet. Im Mai könnte es mit einem Pilotprojekt losgehen, wenn die internationale Tourismusbörse Fitur vom 19. des Monats an in Madrid stattfindet. Die Ministerin spricht von „Libre circulación”, freier Reise.

Impfnachweis wird in Arztpraxis generiert

Zentral für den Impfpass ist ein QR-Code, der die Sicherheit und Echtheit des Zertifikats garantieren soll. Dem Tagesspiegel zufolge wird der digitale Impfnachweis in einer Arztpraxis oder in einem Impfzentrum generiert und später in einer App hochgeladen.