Entlassungen bei Tui Spanien betreffen 13 Prozent der Belegschaft

Die Entlassungen bei Tui Spanien aufgrund der Corona-Pandemie betreffen 13 Prozent der Belegschaft. Das Unternehmen hat ein "Expediente de Regulación de Empleo" (ERE) eingeleitet und dies am Mittwoch abgeschlossen.

Das Verfahren beinhaltet Entlassungen, Kurzarbeit oder vorübergehende Arbeitslosigkeit. Im Februar hatte Tui angekündigt, die Belegschaft zu reduzieren. Vor zwei Monaten hieß es, 20 Prozent der Mitarbeiter würden entlassen.

Mallorca: Tui betreibt im Parc Bit in Palma eine wichtige Niederlassung

Verhandlungen des Unternehmens mit Gewerkschaften am Mittwoch hatten das Ergebnis gebracht, dass 160 Arbeiter nicht mehr für Tui Spanien tätig sein werden, was 13 Prozent der Belegschaft entspricht. Einigen von ihnen soll in einer anderen Sparte des Unternehmens ein Job angeboten werden, heißt es von Seiten der Gewerkschaften.

Tui betreibt auf Mallorca im Parc Bit in Palma eine besonders wichtigte Niederlassung in Spanien. 1300 Mitarbeiter hat das Unternehmen im Land. Der Konzern setzt auf Impfungen, um den Tourismus wieder anzukurbeln. (ps)