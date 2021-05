Unklarheit über Testpflicht für Reisen von Mallorca nach Deutschland auch nach dem 12. Mai

Die seit dem 30. März geltende Pflicht, auch dann vor der Einreise nach Deutschland einen Corona-Test zu machen, wenn man aus einem Nichtrisikogebiet wie Mallorca kommt, endet in der Nacht zum Donnerstag. Ob diese spezielle Maßnahme verlängert wird, war am Dienstag noch unklar.

MM-Lesern zufolge wussten auch Fluglinien nicht, ob die Testpflicht weiterhin gelten wird. Die Pressestelle des Bundesgesundheitsministeriums erklärte gegenüber MM, dass Minister Jens Spahn (CDU) in der laufenden Woche eine neue Einreiseverordnung veröffentlichen wolle. Was sie beinhaltet, sei noch nicht bekannt.

Auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums war am Dienstag noch nicht zu sehen, ob man auch nach dem 12. Mai ein negatives Antigentestergebnis vor der Ankunft in Deutschland benötigt. Die Testpflicht war angesichts starker Mallorca-Buchungen für die Osterferien eingeführt worden. (it)