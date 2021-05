Mallorca-Saison in Magaluf vor dem Start

Bis britische Urlauber wieder in erwähnenswerten Mengen nach Mallorca kommen, werden wohl noch einige Wochen vergehen. Die Hoteliers in den Briten-Hochburgen Magaluf und Palmanova wollen aber nicht länger warten. Viele der Touristen-Herbergen in der Zone nehmen in den kommenden Tagen den Betrieb auf.

Zwar sind die aktuellen Buchungszahlen sehr mäßig, es sei aber eine positive Tendenz erkennbar, verlautet aus Hotelkreisen. Ende Mai sollen 13,71 Prozent aller Hotelbetten in der Region zur Verfügung stehen.

Dass die Urlauber von der britischen Insel bisher weitgehend ausbleiben, hängt damit zusammen, dass die Johnson-Regierung von allen Spanien-Rückkehrern verlangt, dass sie sich in Quarantäne begeben. Eine Ausnahme für Mallorca und die Nachbarinseln wurde nicht beschlossen.

Um ihre Häuser zu füllen, werden die Hoteliers in Palmanova und Magaluf in den kommenden Wochen verstärkt Angebote für Insel-Residenten auflegen.