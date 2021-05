Eurowings fertigt Flüge in Palma de Mallorca ab sofort selbst ab

Die Fluggesellschaft Eurowings wird ab sofort ihre Flüge am Flughafen Son Sant Joan selbst abfertigen. Das hat die Airline in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Dafür hat die Fluggesellschaft das eigene Unternehmen "Wings Handling Palma" gegründet.

Die Eurowings Tochter stellt in Zukunft mit einem Team von rund 250 Mitarbeitenden die Abwicklung aller Bodendienste im Eurowings Streckennetz sicher. Jens Ritter, Manager des Unternehmens Eurowings, will damit einen reibungslosen Ablauf vor dem Flug garantieren: "Unser oberstes Ziel ist es, unseren Gästen einen pünktlichen und zuverlässigen Flugbetrieb zu bieten. Dabei spielen die Prozesse am Flughafen eine wesentlich Rolle."

Nach der Lockerung der Reisebeschränkungen ist die Nachfrage aus Deutschland und Österreich nach Flugverbindungen auf Mallorca und die Nachbarinseln in den vergangenen Tagen sprunghaft gestiegen.