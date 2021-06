Hitliste von Spaniens populärsten Stränden: Mallorca nicht unter den ersten 20

In einer neuen Hitliste der im Internet meistgesuchten spanischen Stränden finden sich die Balearen erst auf Rang 15 wieder. Der am Donnerstag veröffentlichten sogenannten Likibu-Studie zufolge handelt es sich um die Playa d'en Bossa auf Ibiza. Kein Strand auf Mallorca ist unter den ersten 20 aufgeführt.

Ganz oben rangiert die spektakuläre Playa de las Catedrales in Galicien. Dort erden steile Felsen von weißem Sand umkränzt. Auf Platz 2 folgt die Playa de las Américas auf Teneriffa.

Rang 3 nimmt die Playa de la Barceloneta in Barcelona ein, Rang 4 die Playa de la Concha in San Sebastián und Rang 5 die Playa de las Canteras in Las Palmas de Gran Canaria.