Erste deutsche Kreuzfahrttouristen nach 15 Monaten auf Mallorca unterwegs

Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 2", der Reederei Tui Cruises, hat am Donnerstag auf Mallorca angelegt. Es war der erste touristische Dampfer, der seit Beginn der Corona-Pandemie im März vergangenen Jahres wieder in Palma Halt machte.

Gegen 6 Uhr morgens traf es aus Málaga kommend am Hafen der Inselhauptstadt ein. Rund 1000 Passagiere befanden sich an Bord des Kreuzfahrtschiffes. Im Laufe des Tages unternahmen die überwiegend deutschen Urlauber Ausflüge in die Innenstadt von Palma. Ein beliebtes Ziel war neben der Kathedrale La Seu, das Schloss Bellver. Außerdem nutzten viele Reisende die Zeit, um in einer organisierten Tour nach Valldemossa zu fahren.

Kreuzfahrttouristen in der Innenstadt von Palma

Am Abend legte das Schiff dann in Richtung Cartagena ab. Bis Ende August werden auf Mallorca rund 20 Zwischenstopps von Kreuzfahrtschiffen erwartet.

Auf der Insel gab es in den vergangenen Jahren allerdings auch immer wieder Diskussionen, um das Anlegen von Kreuzfahrtschiffen. Umweltschützer kritisieren vor allem hohe CO2-Emissionen, die die Dampfer verursachen. Für Samstag ist daher eine Protestaktion vor der Kathedrale von Palma geplant. Auch in Barcelona, Valencia, A Coruña und Vigo wird gegen das Anlegen von Kreuzfahrtschiffen protestiert.