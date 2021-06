Neues Mega-Hotel Zafiro Palace Andratx auf Mallorca eröffnet

Auf Mallorca ist am Donnerstag ein riesiger neuer Hotelkomplex eröffnet worden, das Zafiro Palace Andratx in Camp de Mar. Die ersten Touristen aus Deutschland wurden in den Blöcken 4, 5 und 6 untergebracht, die weiteren Gebäude werden erst dann zugänglich gemacht, wenn die Zahl der Urlauber steigt.

Die Herberge der Superlative verfügt über 304 Zimmer mit 600 Betten und befindet sich in 13 Gebäuden auf 40.000 Quadratmetern an einem Hang oberhalb des Steigenberger-Hotels. Es finden sich dort nicht weniger als 13 Außenpools und fünf Restaurants.

Derzeit arbeiten 150 Beschäftigte in dem Hotel, weitere sollen folgen, wenn mehr Urlauber auf die Insel strömen.