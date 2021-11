United Airlines verkauft ab sofort Tickets für Direktflüge zwischen Mallorca und New York

Die nordamerikanische Fluggesellschaft United Airlines stellt ab sofort Flugtickets zwischen Mallorca und New York zum Verkauf. Ab kommendem Juni soll die Verbindung zwischen der Baleareninsel und dem US-Staat in Betrieb genommen werden. Angeflogen werden soll der Airport Newark Liberty, der sich in New Jersey befindet.

In den Sommermonaten Juni bis September 2022 ist geplant, etwa 50 Flüge abzufertigen. Durchgeführt werden diese mit dem Airbus 767-300. An Bord der Maschine finden insgesamt 204 Passagiere Platz.

Die Flugtickets in der Economy Class kosten für Hin- und Rückflug 519 Euro, Flüge in der Business Class werden derzeit für 5122 Euro angeboten.

Der balearische Tourismusdezernent, Andreu Serra, wertet die Ausführung der neuen Flugstrecke als äußerst positiv: "Es hilft uns, Urlauber aus vielen unterschiedlichen Regionen anzusprechen." Die mallorquinische Tourismusstiftung will nun in verschiedenen Teilen der USA Werbung für Mallorca machen, darunter Atlanta, Baltimore, Charlotte, Chicago, Philadelphia, Washington, New York, Boston und Miami.

Aufgrund der neuen Flugstrecke werden im kommenden Jahr rund 10.000 nordamerikanische Touristen auf den Balearen erwartet.