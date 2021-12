Vueling stockt Mallorca-Flüge zu Weihnachten auf

Die Airline Vueling wird in der Weihnachtszeit zusätzliche Flüge von und nach Mallorca sowie den Nachbarinseln auflegen. Vom 16. Dezember bis zum 10. Januar bietet die Fluggesellschaft Reisen von Menorca nach Paris Orly und Valencia, von Palma nach Lanzarote, Gran Canaria und La Coruña sowie von Ibiza nach Málaga und Alicante an.

Die Flüge von Palma nach Lanzarote sind für den 19. und 26. Dezember sowie den 2. und 8. Januar programmiert. Die Verbindung Palma – Gran Canaria gibt es am 19. und 27. Dezember sowie am 3. und 8. Januar. Die Flüge von und nach La Coruña finden am 20. und 27. Dezember sowie am 3. und 10. Januar statt.