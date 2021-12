United Airlines bringt ab 2022 auch US-Kreuzfahrttouristen nach Mallorca

Der Tourismus von US-Amerikanern auf Mallorca wird sich im kommenden Jahr mehr als erwartet beleben. Mit den Flugzeugen von United Airlines, die direkt vom Airport New York-Newark kommen, werden auch Kreuzfahrttouristen die Insel erreichen.

Es ist nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora vorgesehen, dass diese auf die Royal-Caribbean-Oceanliner "Wonder of the Seas" und "Harmony of the Seas" steigen.

Die Stiftung Fundació de Turisme äußerte sich begeistert über die Aussichten. Das müsse konsolidiert werden, teilte sie mit. US-Kreuzfahrttouristen gehören in der Regel vermögenden sozialen Schichten an und gelten als ausgabefreudig.