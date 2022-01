Hotelkette Viva auf Mallorca investiert fünf Millionen Euro in Renovierungen

Auf Mallorca investiert die Hotelkette Viva rund fünf Millionen Euro in Renovierungen. Dabei wird vor allem die Inneneinrichtung der touristischen Unterkünfte instand gesetzt sowie der Service für Hotelgäste verbessert.

So werden unter anderem in dem Hotel Viva Blue an der Playa de Muro acht neue Zimmer mit privatem Pool eingerichtet. Auch in der touristischen Unterkunft Viva Cala Mesquida Suites sollen weitere Zimmer mit Spa-Installationen hinzukommen. Des Weiteren plant der Hotelkonzern neue Fitnessstudios und Gemeinschaftsräume zu integrieren. Zudem ist geplant, in den Restaurants und Bistros eine umfangreiche Auswahl an gesunden Speisen bereitzustellen.

Nachdem die Hotelkette in der vergangenen Saison gute Buchungszahlen verzeichnete, steigt auch derzeit die Nachfrage nach Zimmerreservierungen an der Playa de Muro und an der Cala Mesquida.